2020-03-25T10:00:18+03:00
Общество

Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле восстановят к Первомайским праздникам

Ремонт комплекса предполагают закончить до конца апреля
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле восстановят к Первомайским праздникамМемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле восстановят к Первомайским праздникамФото: соцсети
Изменить размер текста:

На данный момент заменена облицовочная плитка на внутренней стороне, рабочие приступили к внешней.

Напомним, что мемориальный комплекс, расположенный при въезде в город Тула со стороны Заречья в районе Московского шоссе был возведен к 71 годовщине победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, и с тех пор несколько обветшал.

Кстати, в основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод из фронтовой биографии Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. А само место расположения мемориального комплекса выбрано не случайно: в Туле формировался 171-й Тульский Краснознаменный истребительный авиационный полк, в котором Вишняков командовал легендарной эскадрильей «За Олега Кошевого».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink финалистам олимпиады Кружкового движения НТИ
В Тульской области мотоциклист без прав устроил ДТП
Тульские полицейские нашли 23 преступников, объявленных в розыск
В Большой Туле представитель цыганского этноса попался на краже пылесоса
Двое жителей Тульской области похищали крышки канализационных люков
ТГПУ им. Л.Н. Толстого – среди лидеров гуманитарного образования России
В Тульской области пойдет под суд работница почты: присвоение выявили сотрудники службы безопасности
Туляков зовут на службу в Росгвардию
На автомобилиста, устроившего дрифт в центре Тулы, составили еще один протокол
С 1 сентября меню тульских школьников разнообразят
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле восстановят к Первомайским праздникам
В Тульской области за сутки произошло пять пожаров
В Тульской области после обращения к губернатору оборудуют пандус около Дома культуры
Туляки пожаловались на подтопление домов после засыпки болота
Куда пропала старая водонапорка в Донском Тульской области?
Весенний травяной пал под Тулой захватывает все новые участки