Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле восстановят к Первомайским праздникам

25 Март 2020 2020-03-25T10:00:18+03:00

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На данный момент заменена облицовочная плитка на внутренней стороне, рабочие приступили к внешней.

Напомним, что мемориальный комплекс, расположенный при въезде в город Тула со стороны Заречья в районе Московского шоссе был возведен к 71 годовщине победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, и с тех пор несколько обветшал.

Кстати, в основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод из фронтовой биографии Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. А само место расположения мемориального комплекса выбрано не случайно: в Туле формировался 171-й Тульский Краснознаменный истребительный авиационный полк, в котором Вишняков командовал легендарной эскадрильей «За Олега Кошевого».

ИСТОЧНИК KP.RU