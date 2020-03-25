В Тульской области за сутки произошло пять пожаров
Такие данные приводит ГУ МЧС России по Тульской области на 06.00 25 марта
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В Тульской области за сутки произошло 5 пожаров.Такие данные приводит ГУ МЧС России по Тульской области на 06.00 25 марта. Сгорели неэксплуатируемые строения в деревне Косолапово Суворовского района и селе Никольское Киреевского района.
Огонь уничтожил дом в дерене Захаровка Щекинского района и дачи в деревне Тормасово Ефремовского района и деревне Федоровка Ясногорского района. О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU