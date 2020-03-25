В Тульской области после обращения к губернатору оборудуют пандус около Дома культуры

25 Март 2020 2020-03-25T09:37:45+03:00

Ранее работы должны были быть выполнены до 15 июня

Изменить размер текста: A A

Жительница поселка Шварцевский Киреевского района попросила оборудовать пандус возле Дома культуры на улице Менделеева. Ее обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам главы администрации Киреевского района Игоря Цховребова, пандус будет оборудован до 15 июня. На эти цели потратят около 50 тысяч рублей. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не согласился с обозначенными сроками и дал на проведение работ один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU