2020-03-25T09:22:16+03:00
Происшествия

Туляки пожаловались на подтопление домов после засыпки болота

Проблема существует уже несколько лет
Мария ВЛАСОВА
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Жители поселка Октябрьский пожаловались на подтопление жилых домов после засыпки болота. Их обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам туляков, был нарушен отток паводковых и дождевых вод. Из-за этого они несколько лет разрушают фундаменты домов.

На совещании было отмечено, что восстановят участок дренажной системы протяженностью 200 метров уже этим летом. Сейчас подтопления нет. Ситуацию контролирует городская администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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