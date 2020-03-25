Куда пропала старая водонапорка в Донском Тульской области?

25 Март 2020 2020-03-25T09:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в микрорайоне Руднево города Донской Тульской области упала старая водонапорная башня – типичное сооружение высотой порядка 10-15 метров. Сейчас во многих поселках такие стоят заброшенными из-за крайней ветхости. Быть может, неудовлетворительное техническое состояние и послужило причиной того, что водонапорка рухнула под сильными порывами ветра.

Однако чудо заключается в другом: за ночь упавшая башня бесследно исчезла. Сами жители Донского предполагают, что здесь поработали «металлисты», вывезя конструкцию на ближайший приемный пункт.

Будут ли правоохранители заводить по этому факту дело, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU