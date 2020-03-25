2020-03-25T09:12:54+03:00
Происшествия

Куда пропала старая водонапорка в Донском Тульской области?

Таким вопросом задаются местные жители в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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Куда пропала старая водонапорка в Донском Тульской области?Куда пропала старая водонапорка в Донском Тульской области?Фото: соцсети
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Накануне в микрорайоне Руднево города Донской Тульской области упала старая водонапорная башня – типичное сооружение высотой порядка 10-15 метров. Сейчас во многих поселках такие стоят заброшенными из-за крайней ветхости. Быть может, неудовлетворительное техническое состояние и послужило причиной того, что водонапорка рухнула под сильными порывами ветра.

Однако чудо заключается в другом: за ночь упавшая башня бесследно исчезла. Сами жители Донского предполагают, что здесь поработали «металлисты», вывезя конструкцию на ближайший приемный пункт.

Будут ли правоохранители заводить по этому факту дело, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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