Весенний травяной пал под Тулой захватывает все новые участки

25 Март 2020 2020-03-25T09:03:16+03:00

Накануне возгорания были отмечены в Щекинском районе под Ясной Поляной

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Пожар уничтожил поле около деревни Грумант. Однако, добравшись до окраины населенного пункта, на дома, к счастью, не перекинулся.

Открытый огонь сохранялся и в ночное время суток – вспыхивая то здесь, то там, дойдя практически до окраины территории хвойного леса музея-усадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU