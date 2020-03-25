Весенний травяной пал под Тулой захватывает все новые участки
Накануне возгорания были отмечены в Щекинском районе под Ясной Поляной
Весенний травяной пал под Тулой захватывает все новые участкиФото: соцсети
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Пожар уничтожил поле около деревни Грумант. Однако, добравшись до окраины населенного пункта, на дома, к счастью, не перекинулся.
Открытый огонь сохранялся и в ночное время суток – вспыхивая то здесь, то там, дойдя практически до окраины территории хвойного леса музея-усадьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU