2020-03-25T08:51:08+03:00
Происшествия

ДТП по-тульски: прямо у порога собственного дома

В Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала аварию
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
В Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала авариюВ Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала авариюФото: соцсети
Изменить размер текста:

Обошлось, конечно, без жертв. Пострадал не только «Киа» автоледи, но и еще несколько автомобилей, которые она протаранила.

Вместе с тем ситуацию активно обсуждают в соцсетях, куда уже выложил ролик с места происшествия очевидец. Высадив пассажиров у подъезда, иномарка вдруг начинает резко двигаться и, собирает «гармошкой» еще три машины, финишировав в притротураный штакетник.

Что это было? Выясняют сотрудники Госавтоинспекции и страховщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» откроет бесплатный доступ в Wink финалистам олимпиады Кружкового движения НТИ
В Тульской области мотоциклист без прав устроил ДТП
Тульские полицейские нашли 23 преступников, объявленных в розыск
В Большой Туле представитель цыганского этноса попался на краже пылесоса
Двое жителей Тульской области похищали крышки канализационных люков
ТГПУ им. Л.Н. Толстого – среди лидеров гуманитарного образования России
В Тульской области пойдет под суд работница почты: присвоение выявили сотрудники службы безопасности
Туляков зовут на службу в Росгвардию
На автомобилиста, устроившего дрифт в центре Тулы, составили еще один протокол
С 1 сентября меню тульских школьников разнообразят
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле восстановят к Первомайским праздникам
В Тульской области за сутки произошло пять пожаров
В Тульской области после обращения к губернатору оборудуют пандус около Дома культуры
Туляки пожаловались на подтопление домов после засыпки болота
Куда пропала старая водонапорка в Донском Тульской области?
Весенний травяной пал под Тулой захватывает все новые участки