ДТП по-тульски: прямо у порога собственного дома
В Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала аварию
В Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала авариюФото: соцсети
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Обошлось, конечно, без жертв. Пострадал не только «Киа» автоледи, но и еще несколько автомобилей, которые она протаранила.
Вместе с тем ситуацию активно обсуждают в соцсетях, куда уже выложил ролик с места происшествия очевидец. Высадив пассажиров у подъезда, иномарка вдруг начинает резко двигаться и, собирает «гармошкой» еще три машины, финишировав в притротураный штакетник.
Что это было? Выясняют сотрудники Госавтоинспекции и страховщики.
ИСТОЧНИК KP.RU