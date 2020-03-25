ДТП по-тульски: прямо у порога собственного дома

25 Март 2020 2020-03-25T08:51:08+03:00

В Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала аварию Фото: соцсети

В Пролетарском округе дама за рулем, похоже, перепутала педали и спровоцировала аварию

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Обошлось, конечно, без жертв. Пострадал не только «Киа» автоледи, но и еще несколько автомобилей, которые она протаранила.

Вместе с тем ситуацию активно обсуждают в соцсетях, куда уже выложил ролик с места происшествия очевидец. Высадив пассажиров у подъезда, иномарка вдруг начинает резко двигаться и, собирает «гармошкой» еще три машины, финишировав в притротураный штакетник.

Что это было? Выясняют сотрудники Госавтоинспекции и страховщики.

ИСТОЧНИК KP.RU