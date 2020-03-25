2020-03-25T08:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Продуктовые фуры в Туле смогут парковаться бесплатно

Речь идет о плате за парковочное пространство вдоль улиц
Игорь КОПЫТОВ
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Продуктовые фуры в Туле смогут парковаться бесплатноПродуктовые фуры в Туле смогут парковаться бесплатноФото: Алексей ФОКИН
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Соответствующий документ принят городским управлением транспорта и дорожного хозяйства в условиях мер по противодействию распространения коронавируса.

Сделано это для снятия напряженности обстановки по обеспечению населения необходимыми товарами и, в первую очередь, продуктами и средствами индивидуальной гигиены.

Также, напомним, согласно ПДД, знак запрещения движения грузовых средств не распространяется на машины для перевозки людей, почтовый транспорт и грузовые автомобили без прицепа весом не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия в зоне ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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