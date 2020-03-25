Продуктовые фуры в Туле смогут парковаться бесплатно
Соответствующий документ принят городским управлением транспорта и дорожного хозяйства в условиях мер по противодействию распространения коронавируса.
Сделано это для снятия напряженности обстановки по обеспечению населения необходимыми товарами и, в первую очередь, продуктами и средствами индивидуальной гигиены.
Также, напомним, согласно ПДД, знак запрещения движения грузовых средств не распространяется на машины для перевозки людей, почтовый транспорт и грузовые автомобили без прицепа весом не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия в зоне ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU