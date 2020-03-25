25 Март 2020 2020-03-25T07:20:36+03:00

Кто в Туле 25 марта останется без электричества Фото: соцсети

Временное отключение электроэнергии в городе будет связано с плановыми ремонтно-профилактическими работами «Тулагорэлектросетей»

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Подача электроэнергии будет приостановлена с 9 утра и до окончания работ по следующим адресам:

Центральный округ: ул. Оружейная, 29, 29-а, 31; ул. Шевченко, 17,19, 21, 23. 38. 38-а, 40, 44, 46, 48. 50; ул. Щорса. 3-31 (нечетн.), 4-36 (четн.); ул. Фурманова, 3-10, 3-а; ул. Станиславского, 55. 57, 65, 67; ул. Железняка, 1-20, 14-а, 16-а; ул. О. Кошевого, 18, 20. 22, 19; ул. Циолковского. 20, 22, 53;

Пролетарский округ: ул. Короткая, 1-а, 1-7; ул. Крупской, 1-25 (нечетн.), 2-14 (четн.), 14-а; ул. Кольцова, 2-е, 19, 3-31 (нечетн.), 2-а, 2-6, 2-24 (четн.); ул. Маяковского, 2-а, 2-6, 3-а, 2-28 (четн.), 3-27 (нечетн.); ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (четн.), 1-г; ул. Н. Крупской, 3-25 (нечетн.), 4-14 (четн.), 14-а; пер. Репина, 31, 33, 34. 35. 36, 37. 40. 42; ул. Айвазовского, 28-40 (четн.), 23-39 (нечётн.); ул. П. Морозова, 25;

Заречье: ул.Луначарского, 134-а, 132-170 (четн.); ул. Курковая, 9-6; ул. Ствольная, 4-36 (четн.), 1-45 (нечетн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а; ул. Пороховая, 4-50 (четн.), 3-41 (нечетн.), 25-6, 25-в. 28-а. 18-а, 22-а, 22-6, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а, 30-а; ул. Набережная Дрейера, 48-50;

Мясново: ул. В. Выселковая, 28-66 (четн.), 25-67 (нечётн.), 28-а: ул. Чмутова. 84, 88; ул. Н. Выселковая, 2-42 (четн.), 1-43 {нечётн.). 2-а, 2-6; 2-й Клинской пр-зд; 4-й Клинской пр-зд, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU