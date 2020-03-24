В Тульской области работник Почты России пойдет под суд за присвоение
Следователь наложил арест на имущество, принадлежащее обвиняемой
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Начальника отделения почтовой связи Славный Суворовского почтамта УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта России» обвиняют в присвоении.
По версии следствия, обвиняемая забрала из выручки более 68 тысяч рублей и потратила на свои нужды.
В ходе расследования уголовного дела женщина добровольно не возместила ущерб. В связи с этим следователь наложил арест на имущество, принадлежащее обвиняемой.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU