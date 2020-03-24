В Тульской области работник Почты России пойдет под суд за присвоение

24 Март 2020 2020-03-24T17:51:00+03:00

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Начальника отделения почтовой связи Славный Суворовского почтамта УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта России» обвиняют в присвоении.

По версии следствия, обвиняемая забрала из выручки более 68 тысяч рублей и потратила на свои нужды.

В ходе расследования уголовного дела женщина добровольно не возместила ущерб. В связи с этим следователь наложил арест на имущество, принадлежащее обвиняемой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU