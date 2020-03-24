Жительница Тульской области напала с ножом на полицейских

24 Март 2020 2020-03-24T17:43:42+03:00

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В поселке Ревякино Ясногорского района 36-летняя ранее судимая женщина напала на полицейских, которые были вызваны на место происшествия для пресечения бытового конфликта. Сначала подозреваемая ударила ножом сотрудницу правоохранительных органов, а затем накинулась на участкового, дознавателя.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Следователь провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей и очевидцев произошедшего. Также назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших. Они установят характер и локализацию травм.

ИСТОЧНИК KP.RU