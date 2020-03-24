Жительница Тульской области напала с ножом на полицейских
В поселке Ревякино Ясногорского района 36-летняя ранее судимая женщина напала на полицейских, которые были вызваны на место происшествия для пресечения бытового конфликта. Сначала подозреваемая ударила ножом сотрудницу правоохранительных органов, а затем накинулась на участкового, дознавателя.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Следователь провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей и очевидцев произошедшего. Также назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевших. Они установят характер и локализацию травм.
ИСТОЧНИК KP.RU