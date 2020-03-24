2020-03-24T17:35:20+03:00
Происшествия

Жителю Тульской области за уклонении от призыва на военную службу грозит срок

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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21-летнего жителя Новомосковска обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. В отношении него Следственным отделом по г. Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, молодой человек без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат Новомосковска и Донского, в том числе медицинского освидетельствования.

Парню грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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