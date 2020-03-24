Жителю Тульской области за уклонении от призыва на военную службу грозит срок
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
21-летнего жителя Новомосковска обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. В отношении него Следственным отделом по г. Новомосковск СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, молодой человек без уважительных причин не явился по врученным ему повесткам в военный комиссариат Новомосковска и Донского, в том числе медицинского освидетельствования.
Парню грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU