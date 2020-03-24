2020-03-24T17:24:55+03:00
Спорт

Игорь Черевченко: Мы дали каждому игроку "Арсенала" индивидуальный план занятий

Из-за коронавируса клуб ушел в вынужденный отпуск
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал, как живут оружейники в условиях карантина.

- В «Арсенале» со всей серьезностью подошли к сложившейся ситуации. Перед паузой в команде прошло собрание, выступил главврач «Арсенала» Александр Резепов, объяснил, как вести себя, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В свою очередь, мы дали каждому игроку индивидуальный план занятий. Ребятам есть чем заняться в эти дни, - отметил Игорь Черевченко.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 приостановлен сезон в премьер-лиге, «Арсенал» ушел в вынужденный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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