В Тульской области из-за нарушений закрыли на 90 суток продуктовый магазин
В Белевском районе суд закрыл на 90 суток продуктовый магазин «Гастраномчик». А индивидуальный предприниматель признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.
В холодильном оборудовании магазина продукты хранились с нарушением температурного режима, в складском помещении цеха по выпечке хлебобулочных изделий отсутствовали маркировочные ярлыки, в торговом зале магазина хранились изделия на стеллажах, вплотную соприкасающихся со стеной помещения.
Кроме того, установлено, что в санузле не было автономной системф вытяжной вентиляции с естественным побуждением.
ИСТОЧНИК KP.RU