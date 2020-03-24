2020-03-24T17:13:01+03:00
Происшествия

В Тульской области из-за нарушений закрыли на 90 суток продуктовый магазин

Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре района
Мария ВЛАСОВА
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В Белевском районе суд закрыл на 90 суток продуктовый магазин «Гастраномчик». А индивидуальный предприниматель признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

В холодильном оборудовании магазина продукты хранились с нарушением температурного режима, в складском помещении цеха по выпечке хлебобулочных изделий отсутствовали маркировочные ярлыки, в торговом зале магазина хранились изделия на стеллажах, вплотную соприкасающихся со стеной помещения.

Кроме того, установлено, что в санузле не было автономной системф вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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