В Туле прокуратура добилась закрытия сайтов с поддельными медсправками

24 Март 2020 2020-03-24T17:05:57+03:00

Сейчас доступ к сайтам заблокирован

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Прокуратура Центрального района Тулы обнаружила в интернете два сайта, содержащих информацию о продаже медицинских справок об инвалидности без медосвидетельствования.

А между тем за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура обратилась в суд с административными исками о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории страны. Сейчас доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU