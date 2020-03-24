В Туле прокуратура добилась закрытия сайтов с поддельными медсправками
Сейчас доступ к сайтам заблокирован
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Прокуратура Центрального района Тулы обнаружила в интернете два сайта, содержащих информацию о продаже медицинских справок об инвалидности без медосвидетельствования.
А между тем за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.
Прокуратура обратилась в суд с административными исками о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории страны. Сейчас доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU