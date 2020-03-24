С грузовиков, доставляющих продовольствие, не будут брать деньги за стоянку на платных парковках

24 Март 2020 2020-03-24T16:43:57+03:00

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С грузовиков, доставляющих продукты и средства индивидуальной защиты, не будут брать деньги за стоянку на платных парковках. Мера действует в период противодействия коронавирусной инфекции для обеспечения населения необходимыми товарами.

Кроме того, знак 3.4 «Движение грузовых транспортных средств запрещено» не запрещает движение большегрузов, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне.

В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU