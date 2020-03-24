Туляки могут пожаловаться на повышение цен на продукты
Туляки могут пожаловаться на повышение цен на продукты. Обращения принимаются на горячую линию регионального УФАС России по номеру: 8 (4872) 33-15-00.
В ведомстве собирают информацию для мониторинга ценовой ситуации на региональном рынке о следующих продуктах:
Говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);
Куры;
Рыба мороженая неразделанная;
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) и подсолнечное рафинированное;
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5%-3,2%);
Яйцо куриное;
Сахар-песок;
Соль поваренная пищевая;
Чай черный байховый;
Мука пшеничная;
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта;
Рис шлифованный;
Пшено;
Крупа гречневая-ядрица;
Макаронные изделия из пшенично муки высшего сорта;
Овощи: картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;
Яблоки.
Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.
ИСТОЧНИК KP.RU