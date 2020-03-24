2020-03-24T14:56:27+03:00
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Туляки могут пожаловаться на повышение цен на продукты

УФАС будет пресекать спекулятивный рост цен
Мария ВЛАСОВА
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Туляки могут пожаловаться на повышение цен на продукты. Обращения принимаются на горячую линию регионального УФАС России по номеру: 8 (4872) 33-15-00.

В ведомстве собирают информацию для мониторинга ценовой ситуации на региональном рынке о следующих продуктах:

Говядина, свинина, баранина (кроме бескостного мяса);

Куры;

Рыба мороженая неразделанная;

Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) и подсолнечное рафинированное;

Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5%-3,2%);

Яйцо куриное;

Сахар-песок;

Соль поваренная пищевая;

Чай черный байховый;

Мука пшеничная;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта;

Рис шлифованный;

Пшено;

Крупа гречневая-ядрица;

Макаронные изделия из пшенично муки высшего сорта;

Овощи: картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь;

Яблоки.

Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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