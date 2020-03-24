В тульских магазинах мониторят наличие продуктов

24 Март 2020 2020-03-24T14:41:19+03:00

На заседании городского штаба обсудили предпринимаемые меры и организацию работы с населением в условиях режима повышенной готовности

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Городская администрация мониторит гипермаркеты, супермаркеты и магазины по 40 основным наименованиям продуктов. Это бакалейная группа товаров, масло растительное и животное, сахар, консервы, рыба, сыры, овощи и другие товары.

Дефицита продовольственных товаров повседневного спроса не наблюдается. Торговые сети также не испытывают проблем с поставками товаров и пополнения запасов .

Всего в Туле работает более 1 350 объектов торговли, которые занимаются продажей продуктов питания и других товаров первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU