Тульские улицы осветят интеллектуальные фонари

24 Март 2020 2020-03-24T14:29:01+03:00

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Уличные фонари нового поколения предусматривает дистанционный контроль работы каждого прибора, благодаря которому состояние устройства отображается на мониторе компьютера диспетчера.

С одной стороны система сама отслеживает техническое состояние оборудования и заносит данные в базу, что позволит более оперативно реагировать на выход из строя того или иного фонаря. С другой стороны, интеллектуальные светильники позволят в автоматическом режиме включаться и выключаться не только по запрограммированному времени, но и в зависимости от того, насколько на улицах будет светло.

Сейчас идет монтаж первых «умных» фонарей на проспекте Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU