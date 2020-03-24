Тульские улицы осветят интеллектуальные фонари
Уличные фонари нового поколения предусматривает дистанционный контроль работы каждого прибора, благодаря которому состояние устройства отображается на мониторе компьютера диспетчера.
С одной стороны система сама отслеживает техническое состояние оборудования и заносит данные в базу, что позволит более оперативно реагировать на выход из строя того или иного фонаря. С другой стороны, интеллектуальные светильники позволят в автоматическом режиме включаться и выключаться не только по запрограммированному времени, но и в зависимости от того, насколько на улицах будет светло.
Сейчас идет монтаж первых «умных» фонарей на проспекте Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU