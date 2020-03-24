В Тульской области стартовала интернет-акция «Читаем о войне»
Тулякам предлагают прочитать стихотворение о войне или тематический отрывок и записать на видео
Тульский военно-исторический музей
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В Тульской области стартовала интернет-акция «Читаем о войне». Для того чтобы принять в ней участие нужно записать на видео (не более 1,5 мин.) любимое стихотворение о войне или тематический отрывок из художественного произведения и выложить запись в социальных сетях с хештегами #читаемовойне, #нашапобеда71, #вирусnet.
Акция проводится в преддверии 75-летия Великой Победы и в рамках культурного проекта «Вирус.net».
ИСТОЧНИК KP.RU