24 Март 2020 2020-03-24T14:28:02+03:00

Тулякам предлагают прочитать стихотворение о войне или тематический отрывок и записать на видео

Изменить размер текста: A A

В Тульской области стартовала интернет-акция «Читаем о войне». Для того чтобы принять в ней участие нужно записать на видео (не более 1,5 мин.) любимое стихотворение о войне или тематический отрывок из художественного произведения и выложить запись в социальных сетях с хештегами #читаемовойне, #нашапобеда71, #вирусnet.

Акция проводится в преддверии 75-летия Великой Победы и в рамках культурного проекта «Вирус.net».

ИСТОЧНИК KP.RU