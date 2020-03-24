В Туле рядом с микрорайоном «Петровский квартал» загорелось поле

24 Март 2020 2020-03-24T13:52:12+03:00

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Сегодня, 24 марта, около ЖК «Петровский квартал» в Туле загорелся сухостой на открытой местности. Пожарные приступили к ликвидации огня.

Вместе с тем, за последние несколько дней это уже не первый случай. На входных горела трава в районе дачных кооперативов за 38-м кварталом в пролетарском округе. Накануне – в Скуратовском микрорайоне.

Подобная ситуация складывается ежегодно. Порой – это естественный процесс из-за стечения погодных условий, однако чаще всего огонь – рукотворное дело. Иногда – шалость, а в других случаях вполне целенаправленное действие. Многие дачники по старинке пытаются таким образом избавиться от прошлогодней травы на участке и не могут совладать с вырвавшейся из-под контроля стихией. В последнем случае инициатору может грозить весьма солидный штраф, ибо весенний травяной пал запрещен!

ИСТОЧНИК KP.RU