2020-03-24T12:59:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской областной филармонии рассказали, на какие даты перенесли концерты из-за коронавируса

Все приобретенные билеты и абонементы – действительны на новые даты концертов
Мария ВЛАСОВА
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До 12 апреля Тульская областная филармония не принимает посетителей. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Все запланированные в указанный период концерты перенесены:

19 марта Александр Домогаров — ПЕРЕНОС на 29 апреля 18:30

21 марта Российский квартет саксофонистов — ПЕРЕНОС на 18 апреля 19:00

22 марта Евгений Южин — ПЕРЕНОС на 16 июня 18:30

22 марта Я люблю тебя, жизнь… ОТМЕНА

24 марта Отражение в крышке рояля — ПЕРЕНОС на 26 мая 15:30

28 марта Моцарт. Реквием. — ПЕРЕНОС на 26 мая 18:30

29 марта Муха-цокотуха — ПЕРЕНОС на 31 мая 11:00

29 марта Танцевальные вечера ОТМЕНА

2 апреля Звучащие континенты — ПЕРЕНОС на 7 мая 18:30

3 апреля Ольга Невская — ПЕРЕНОС на 20 ноября 18:30

4 апреля Легенда 20 лет спустя — ПЕРЕНОС на 26 апреля 17:00

5 апреля Три века скрипичного искусства ОТМЕНА

8 апреля Сон о Гоголе — ПЕРЕНОС на 23 апреля 15:30

9 апреля Чудовище и красавица — ПЕРЕНОС на 20 апреля 11:00

10 апреля Великопостный концерт духовной музыки — ПЕРЕНОС на 15 апреля 15:30

11 апреля Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» - ПЕРЕНОС на 21 мая 18:30

12 апреля Чудовище и красавица — ПЕРЕНОС на 4 мая 12:00

26 апреля Кафе-гостиная «Красная горка» ОТМЕНА

26 мая Хор «ЛИК» г. Орел ОТМЕНА

Справки по телефону 36-77-96.

В случае невозможности посещения концерта в указанную дату приобретенные билеты можно сдать в кассу филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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