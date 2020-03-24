В Тульской областной филармонии рассказали, на какие даты перенесли концерты из-за коронавируса
До 12 апреля Тульская областная филармония не принимает посетителей. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и мерами по предотвращению распространения коронавируса.
Все запланированные в указанный период концерты перенесены:
19 марта Александр Домогаров — ПЕРЕНОС на 29 апреля 18:30
21 марта Российский квартет саксофонистов — ПЕРЕНОС на 18 апреля 19:00
22 марта Евгений Южин — ПЕРЕНОС на 16 июня 18:30
22 марта Я люблю тебя, жизнь… ОТМЕНА
24 марта Отражение в крышке рояля — ПЕРЕНОС на 26 мая 15:30
28 марта Моцарт. Реквием. — ПЕРЕНОС на 26 мая 18:30
29 марта Муха-цокотуха — ПЕРЕНОС на 31 мая 11:00
29 марта Танцевальные вечера ОТМЕНА
2 апреля Звучащие континенты — ПЕРЕНОС на 7 мая 18:30
3 апреля Ольга Невская — ПЕРЕНОС на 20 ноября 18:30
4 апреля Легенда 20 лет спустя — ПЕРЕНОС на 26 апреля 17:00
5 апреля Три века скрипичного искусства ОТМЕНА
8 апреля Сон о Гоголе — ПЕРЕНОС на 23 апреля 15:30
9 апреля Чудовище и красавица — ПЕРЕНОС на 20 апреля 11:00
10 апреля Великопостный концерт духовной музыки — ПЕРЕНОС на 15 апреля 15:30
11 апреля Илья ЮДИЧЕВ. «Лебединая верность» - ПЕРЕНОС на 21 мая 18:30
12 апреля Чудовище и красавица — ПЕРЕНОС на 4 мая 12:00
26 апреля Кафе-гостиная «Красная горка» ОТМЕНА
26 мая Хор «ЛИК» г. Орел ОТМЕНА
Справки по телефону 36-77-96.
В случае невозможности посещения концерта в указанную дату приобретенные билеты можно сдать в кассу филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU