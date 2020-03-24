В Тульской области водитель «Hyundai» не уступил дорогу «Ладе» и устроил ДТП
В результате аварии пострадала женщина
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
23 марта в 14-20 на пересечении улиц Горняков и Тупиковый переулок в Киреевске произошло ДТП. 49-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Santa Fe» столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 30-летней женщины.
По предварительной информации, водитель иномарки не уступил дорогу отечественной машине, имеющей преимущество в движении при проезде перекрестка.
В результате ДТП пострадала водитель «Лады».
ИСТОЧНИК KP.RU