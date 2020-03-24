В Тульской области водитель «Hyundai» не уступил дорогу «Ладе» и устроил ДТП

24 Март 2020 2020-03-24T12:50:51+03:00

Изменить размер текста: A A

23 марта в 14-20 на пересечении улиц Горняков и Тупиковый переулок в Киреевске произошло ДТП. 49-летний мужчина на автомобиле «Hyundai Santa Fe» столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 30-летней женщины.

По предварительной информации, водитель иномарки не уступил дорогу отечественной машине, имеющей преимущество в движении при проезде перекрестка.

В результате ДТП пострадала водитель «Лады».

ИСТОЧНИК KP.RU