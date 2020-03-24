2020-03-24T12:34:38+03:00
Происшествия

Салон сотовой связи по суду выплатит туляку почти 100 тысяч рублей

Это сумма, уплаченная за товар,неустойка, штраф и компенсация морального вреда
Мария ВЛАСОВА
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Туляк в октябре 2017 года купил в салоне связи «Евросеть» фотоаппарат. При эксплуатации техники в период гарантийного срока были выявлены недостатки, повлекшие невозможность использования товара по назначению.

Потребитель обратился к продавцу с просьбой бесплатно починить фотоаппарат. ООО «Сеть Связной», приняв товар от потребителя, нарушило максимально установленный законом срок гарантийного ремонта (45 календарных дней). В связи с этим туляк попросил вернуть деньги. Однако сеть в нарушение закона отказала в этом потребителю.

Поданный иск Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в защиту прав потребителя о расторжении договора, взыскании суммы, уплаченной за товар, взыскании пени (неустойки) за просрочку выполнения отдельных требований потребителя, штрафа и компенсации морального вреда удовлетворен. ООО «Сеть Связной» должно возместить потребителю почти 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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