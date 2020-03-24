2020-03-24T12:05:45+03:00
Происшествия

С тульских компаний взыскали задолженность по налогам в более чем 67 млн рублей

Директорам организаций удалось избежать уголовной ответственности
Мария ВЛАСОВА
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В отношении ООО «Верон» и ООО «Тульский пионер» были возбуждены уголовные дела за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Причиненный государству ущерб составил более чем 67 млн рублей.

Директора компаний полностью погасили задолженность по налогам с учетом пени по итогам проведённой разъяснительной работы .

В связи с тем, что ущерб, причинённый бюджетной системе государства, полностью возмещён, и ранее к уголовной ответственности руководители не привлекались, в отношении них уголовное преследование было прекращено, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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