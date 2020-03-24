Жительница Тульской области под предлогом продажи одежды обманывала покупателей на деньги

24 Март 2020 2020-03-24T11:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Тульской области обманывала на деньги потенциальных покупателей из других областей страны. На сайтах бесплатных объявлений она размещала информацию о продаже одежды. Откликнувшимся на её предложение, подозреваемая предлагала оплатить стоимость товара, после чего обещала отправить его по почте.

Сразу после поступления денег на банковскую карту, злоумышленница прекращала общение.

Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленницы. Сейчас полицейские выясняют детали и обстоятельства её незаконной деятельности.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU