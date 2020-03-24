Житель Тульской области умыкнул у коллеги из раздевалки кошелек
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Донском мужчина умыкнул у коллеги из раздевалки кошелек с деньгами и банковской картой. Злоумышленник вскрыл ячейку камеры хранения путём подбора ключа. Обнаружив пропажу, сотрудник одной из местных организаций обратился в полицию.
Полицейские выяснили, что к краже причастен 24-летний коллега потерпевшего.
Подозреваемый доставлен в отдел МВД для разбирательства. Он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU