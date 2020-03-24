В Тульской области мужчина напал на знакомую и отобрал пять тысяч рублей
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Ясногорске 36-летний мужчина внезапно напал на знакомую из общей с ним компании. Инцидент произошел во время совместного застолья.
46-летняя женщина отдала мужчине имевшиеся у нее 5 тысяч рублей. Позднее она обратилась в полицию.
Правоохранители выяснили местонахождение нападавшего. Подозреваемый признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU