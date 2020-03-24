Из-за коронавируса тульская кадастровая палата временно ограничила личный прием граждан
Обращения туляков принимают в электронном виде и почтовым отправлением
Изменить размер текста:
В Кадастровой палате по Тульской области временно ограничен личный прием граждан. Это сделано для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории региона.
Обращения туляков принимают в электронном виде (filial@71.kadastr.ru) и почтовым отправлением (ул. Комсомольская, д. 45, г. Тула; 300002).
Дополнительную информацию можно уточнить по номеру: 8(4872) 77-33-17.
ИСТОЧНИК KP.RU