Из-за коронавируса тульская кадастровая палата временно ограничила личный прием граждан

24 Март 2020 2020-03-24T09:53:41+03:00

Обращения туляков принимают в электронном виде и почтовым отправлением

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В Кадастровой палате по Тульской области временно ограничен личный прием граждан. Это сделано для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории региона.

Обращения туляков принимают в электронном виде (filial@71.kadastr.ru) и почтовым отправлением (ул. Комсомольская, д. 45, г. Тула; 300002).

Дополнительную информацию можно уточнить по номеру: 8(4872) 77-33-17.

ИСТОЧНИК KP.RU