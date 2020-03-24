В Тульской области в кафе забраковали 40 кг продуктов

24 Март 2020 2020-03-24T09:39:58+03:00

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В кафе Новомосковска (ул. Октябрьская, д. 13/15) забраковано и снято с реализации 7 партий продуктов весом 40 кг. А на ответственных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Поводом для таких мер послужили нарушения, которые выявили при проведении плановой выездной проверки сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

На вывеске отсутствовала необходимая информация для потребителей, система канализации не оборудована в соответствии с санитарными требованиями, разделочный инвентарь не имеет маркировки, продукция готовится без учета спроса и реализации, продовольственное сырье хранилось без маркировочных ярлыков с транспортной тары или листков-вкладышей.

ИСТОЧНИК KP.RU