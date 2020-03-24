В Туле строительная компания задолжала работникам 1,6 млн рублей
Вовремя не получили зарплату 196 человек
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Строительная компания задолжала работникам по зарплате 1,6 млн рублей. В установленный срок долговые обязательства в пользу 196 человек руководством должника-организации не были исполнены.
Тогда судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на принадлежащее предприятию имущество.
В результате принятых мер удалось погасить имеющуюся задолженность, работники организации получили денежные средства в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU