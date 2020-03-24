В Тульской области сгорел дотла дом: пострадал человек

24 Март 2020 2020-03-24T09:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

23 марта в д. Лебяжье Воловского района загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:30.

К месту происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 14 минут, пожарные приступили к ликвидации горения.

Пожар ликвидирован через 7 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Дом выгорел внутри, сгорела и обрушилась кровля. Эвакуирован 1 человек. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU