Тренеры тульской спортшколы стали бронзовыми призерами Чемпионата России по самбо

24 Март 2020 2020-03-24T09:13:17+03:00

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Павел Проничев и Александр Безгубов на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионата России по самбо среди ветеранов вошли в число призеров в весовых категориях до 62 кг и 100 кг соответственно.

Оба работают тренерами в тульской спортивной школе «Металлург».

ИСТОЧНИК KP.RU