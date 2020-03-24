Тренеры тульской спортшколы стали бронзовыми призерами Чемпионата России по самбо
Туляки заняли два третьих места среди в турнире ветеранов
Тренеры тульской спортшколы стали бронзовыми призерами Чемпионата России по самбоФото: соцсети
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Павел Проничев и Александр Безгубов на прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионата России по самбо среди ветеранов вошли в число призеров в весовых категориях до 62 кг и 100 кг соответственно.
Оба работают тренерами в тульской спортивной школе «Металлург».
ИСТОЧНИК KP.RU