Александр Резепов, врач тульского «Арсенала» утверждает, что распространение коронавируса гораздо шире, чем отражает статистика

24 Март 2020 2020-03-24T08:33:33+03:00

По его мнению, данные должны быть выше, как минимум на два порядка

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Резепов считает, что приводимая официальная статистика не учитывает пациентов, которые не сдали необходимые тесты. Свое мнение он озвучил авторитетному российскому спортивному изданию.

Среди советов, которые врач канониров дал читателям - исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем, на встречах с людьми необходимо обеспечить расстояние в один метр, по возможности избегать общественного транспорта и почаще протирать антисептиком руки и мобильник.

ИСТОЧНИК KP.RU