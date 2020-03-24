Александр Резепов, врач тульского «Арсенала» утверждает, что распространение коронавируса гораздо шире, чем отражает статистика
По его мнению, данные должны быть выше, как минимум на два порядка
Александр Резепов, врач тульского «Арсенала» утверждает, что распространение коронавируса гораздо шире, чем отражает статистикаФото: соцсети
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Резепов считает, что приводимая официальная статистика не учитывает пациентов, которые не сдали необходимые тесты. Свое мнение он озвучил авторитетному российскому спортивному изданию.
Среди советов, которые врач канониров дал читателям - исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем, на встречах с людьми необходимо обеспечить расстояние в один метр, по возможности избегать общественного транспорта и почаще протирать антисептиком руки и мобильник.
ИСТОЧНИК KP.RU