Где в Туле 24 марта отключат электричество
Подача электроэнергии будет приостановлена с 9 утра и до окончания работ по следующим адресам:
пр-т Ленина. 143.143-а;
Заречье: Промышленный пр-зд, 1, 3; ул. Комсомольская, 191 к. 1; ул. Токарева. 80, 69; пер. Гончарный, 3-37 (нечётн); ул. Пузакова: 135-145 (нечётн); ул. Б. Гончары, 92-124
п. Михалково: ул. Карбышева, 27-39 (нечётн); ул. Белоусова, 54-60 (чётн); пр-зд Школьный, 1-64 (чётн), 64-а; Яснополянская. 4-50 (чётн); 11-57 (нечётн); ул. Белобородова, 1-17;
Пролетарский: ул. Можайского, 24-42 (чётн), 27-45 (нечётн); ул. Кутузова, 97-103, 105-131 (нечётн): ул. Панфиловцев. 54; ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн): ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-4В (чётн), 33-51 (нечётн); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова. 30-46 (чётн); 31-47 (нечёттн), 45-а; ул. Поленова, 36-52 (чётн). 37-57 (нечётн); пер. Репина. 45. 46. 47. 50. 52. 54. 55. 57. 58. 60; ул. Газовая: 54. 56: 58. 60: 61. 63, 62, 64, 67; пр-зд П. Морозова, 1-55 (нечётн), 1-а, 2-56 (чётн); пр-зд Полежаева, 5-55 (нечётн), 1-а, 2-56 (чётн); ул. Полежаева, 1,1-а, 2-6.
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