В Тульской области запустят спортивную онлайн-эстафету
Об организации спортивной онлайн-эстафеты «Тульский спорт объединяет» говорили на заседании в правительстве региона. В интернете разместят видеоролики с участием узнаваемых в регионе людей. Они будут показывать спортивные упражнения, а затем передавать эстафету другим.
В Тульской области также стартовал проект «Каникулы-онлайн». Школьники получили свободный доступ ко всем имеющимся программам, мастер-классам и видеоурокам.
Не отстают учреждения культуры. Музеи проводят онлайн-экскурсии, прямые эфиры для детей и взрослых. Экзотариум ведет онлайн-трансляции кормления животных. В прямом эфире проходят различные мастер-классы. Библиотеки организовали чтение книг в онлайн-режиме.
Напомним, в Тульской области с 16 марта действует режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU