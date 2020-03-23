В Тульской области запустят спортивную онлайн-эстафету

23 Март 2020 2020-03-23T18:03:30+03:00

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Об организации спортивной онлайн-эстафеты «Тульский спорт объединяет» говорили на заседании в правительстве региона. В интернете разместят видеоролики с участием узнаваемых в регионе людей. Они будут показывать спортивные упражнения, а затем передавать эстафету другим.

В Тульской области также стартовал проект «Каникулы-онлайн». Школьники получили свободный доступ ко всем имеющимся программам, мастер-классам и видеоурокам.

Не отстают учреждения культуры. Музеи проводят онлайн-экскурсии, прямые эфиры для детей и взрослых. Экзотариум ведет онлайн-трансляции кормления животных. В прямом эфире проходят различные мастер-классы. Библиотеки организовали чтение книг в онлайн-режиме.

Напомним, в Тульской области с 16 марта действует режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU