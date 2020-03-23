Туляки могут сообщить о пьяных водителях за рулем
В Госавтоинспекции региона начинает работу горячая линия
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Туляки могут посредством телефонного звонка или через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) сообщить о достоверных фактах управления автомобилем в состоянии опьянения. В Госавтоинспекции региона начинает работу специальная горячая телефонная линия "Нетрезвый водитель". После сообщения от неравнодушных жителей сотрудники ведомства примут меры по пресечению правонарушения.
Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": + 7 (4872) 32-38-38; Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13.
ИСТОЧНИК KP.RU