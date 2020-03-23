Житель Тульской области отправится под суд за изготовление взрывчатки

23 Март 2020 2020-03-23T17:02:05+03:00

Также без соответствующего разрешения купил оружие и боеприпасы

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Житель Тепло-Огаревского района обвиняется в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия, боеприпасов, а также изготовлении и хранении взрывчатого вещества.

Мужчина изготовил взрывчатое вещество массой 1 056 г. Также не имея соответствующего разрешения купил оружие и боеприпасы. Все это он хранил дома, пока в дело не вмешались сотрудники полиции.

Теперь мужчина отправится под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU