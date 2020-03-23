Туляк украл из подъездов домов 24 велосипеда
Теперь мужчина отправится под суд
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30-летний житель Тулы обвиняется в совершении 22 краж. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2019 года мужчина перерезал велосипедные тросовые замки и похищал из подъездов домов велосипеды. Ему удалось увезти 24 велосипеда.
Общий ущерб по уголовному делу составил более 397 тысяч рублей. В ходе следствия изъято имущество на сумму более 184 тысяч рублей.
Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU