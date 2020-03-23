2020-03-23T16:29:11+03:00
Происшествия

Житель Тульской области попался на краже из супермаркета спортивных товаров

В полиции проводится проверка
Мария ВЛАСОВА
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Мужчина попался на краже из супермаркета спортивных товаров на ул. Октябрьской в Туле. Его наживой стали две мужские футболки, два женских джемпера и женские брюки.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен безработный ранее судимый 30-летний житель города Щекино. Мужчина сознался в содеянном.

Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, определяется причиненный собственнику ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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