Житель Тульской области попался на краже из супермаркета спортивных товаров
В полиции проводится проверка
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Мужчина попался на краже из супермаркета спортивных товаров на ул. Октябрьской в Туле. Его наживой стали две мужские футболки, два женских джемпера и женские брюки.
Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен безработный ранее судимый 30-летний житель города Щекино. Мужчина сознался в содеянном.
Похищенное имущество изъято и будет возвращено собственнику. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия, определяется причиненный собственнику ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU