2020-03-23T16:19:10+03:00
Происшествия

Более шести тысяч туляков привлекли к ответственности за нарушение ПДД

Сотрудники ГИБДД подвели итоги рейдов
Мария ВЛАСОВА
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С 20 по 23 марта сотрудники Госавтоинспекции региона выявили 6 403 нарушения Правил дорожного движения.

5 331 водитель превысили скорость. 46 человек нарушали требования к перевозке детей.

55 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам.

Еще 8 человек, лишенных права управления транспортными средствами, поймали за рулем.

54 водителя передвигались на автомобилях с тонировкой. 51 водителя привлекли к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

858 административных материалов составлено за другие нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 99 машин переместил на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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