В Туле снесли самострой на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова
Работы провели в рамках благоустройства исторического центра
Фото: Администрация города
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В Туле снесли незаконное строение на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова. Работы провели 23 марта.
По окончании демонтажа будет вывезено порядка 60 кубометров мусора.
Всего в 2019 году на ул. Староникитской демонтировали 25 самостроев. Работы в рамках благоустройства исторического центра будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU