В Туле снесли самострой на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова

23 Март 2020 2020-03-23T15:26:31+03:00

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В Туле снесли незаконное строение на пересечении ул. Староникитской и ул. Войкова. Работы провели 23 марта.

По окончании демонтажа будет вывезено порядка 60 кубометров мусора.

Всего в 2019 году на ул. Староникитской демонтировали 25 самостроев. Работы в рамках благоустройства исторического центра будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU