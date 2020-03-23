В апреле в Туле ограничат движение большегрузов
С 1 по 30 апреля в Туле ограничат движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Осевые нагрузки не должны превышать 4 т.
Большегрузы с превышением нагрузок смогут ездить только на основании специальных разрешений и при условии возмещения вреда дорожному покрытию.
Соответствующее заявление с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, РПГУ или по адресу: ул. Оборонная, д. 27, тел. 30-72-26.
На въездах в город установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось 4 т» на следующих участках:
трасса М2 при подходе к Туле,
КТМР-132 (Веневское и Калужское шоссе),
Новомосковское шоссе,
Епифанское шоссе,
Одоевское шоссе,
Алексинское шоссе.
Также будут работать посты весогабаритного контроля.
Объезжать город большегрузы с превышением осевых нагрузок могут по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.
ИСТОЧНИК KP.RU