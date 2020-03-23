В Туле дальнобойщик сгорел в кабине большегруза
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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23 марта в Туле на ул. Одоевское шоссе загорелся тягач "Вольво" с полуприцепом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:09.
К месту происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия погиб мужчина. В кабине сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU