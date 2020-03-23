2020-03-23T15:04:30+03:00
Происшествия

В Туле дальнобойщик сгорел в кабине большегруза

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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23 марта в Туле на ул. Одоевское шоссе загорелся тягач "Вольво" с полуприцепом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 10:09.

К месту происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия погиб мужчина. В кабине сгорели постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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