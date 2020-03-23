2020-03-23T14:59:02+03:00
Общество

Тульские туроператоры получат налоговые каникулы на период до 1 мая

Приняты решения о предоставлении налоговых каникул также компаниям ряда сфер деятельности
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские туроператоры получат налоговые каникулы на период до 1 маяТульские туроператоры получат налоговые каникулы на период до 1 маяФото: Алексей ФОКИН
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Кроме туроператоров, налоговые льготы ожидают компании-авиаперевозчиков, представителей физической культуры и спорта, а также области искусства, культуры и кинематографии.

Отсрочка по уплате страховых взносов на три месяца предусмотрена для микропредприятий, насчитывающим до 15 работников. Также предусматривается отсрочка по арендным платежам для субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих государственное или муниципальное имущество.

В ряде случаев к исполнителям по государственным контрактам не будут применяться штрафные санкции в случае нарушения обязательств. Также будет предусмотрен ряд льгот по расширению рефинансирования кредитов, разработан новый механизм субсидирования процентной ставки по кредитам торговых предприятий, полученных на формирование запаса продуктов питания и товаров первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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