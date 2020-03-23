2020-03-23T14:37:12+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой пьяный водитель устроил массовое ДТП

В аварии различные травмы получили 4 человека
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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22 марта в 01.25 на 189 км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП. Пьяный 56-летний мужчина (1,146 мг/л) на автомобиле «Mercedes-Benz Actros» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «Hyundai Н-1» под управлением 51-летнего мужчины.

Затем «Hyundai» столкнулся с «Volkswagen Passat», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

После этого «Volkswagen» столкнулся с попутным автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП различные травмы получили: водитель автомобиля «Hyundai» и три его пассажира, 30-летний. 24-летний и 20-летний молодые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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