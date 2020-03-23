2020-03-23T14:27:24+03:00
Происшествия

В Тульской области легковушка вылетела в кювет: водитель скончался

По предварительной информации, мужчина двигался на высокой скорости
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

21 марта в 02.00 на 36 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Cruze» съехал в правый кювет по ходу движения, затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель двигался на высокой скорости и не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Туляки могут сообщить о пьяных водителях за рулем
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
Житель Тульской области отправится под суд за изготовление взрывчатки
Туляк украл из подъездов домов 24 велосипеда
Житель Тульской области попался на краже из супермаркета спортивных товаров
В Туле дальнобойщик сгорел в кабине большегруза
Тульские туроператоры получат налоговые каникулы на период до 1 мая
На трассе под Тулой пьяный водитель устроил массовое ДТП
В Тульской области легковушка вылетела в кювет: водитель скончался
В Туле девочка угодила под колеса иномарки
Туляки не смогут отправить посылки в ряд стран
Тульские приставы переходят на дистанционное взаимодействие с гражданами
Тульские храмы будут обязаны соблюдать требования, предъявляемые ситуацией с распространением коронавируса
На Куликовом поле в Тульской области впервые пройдут глубинные поиски
Предприятия оборонно-промышленного комплекса подключились к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Тульской области