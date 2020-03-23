В Тульской области легковушка вылетела в кювет: водитель скончался

23 Март 2020 2020-03-23T14:27:24+03:00

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21 марта в 02.00 на 36 км дороги «Н.Клейменово-Ясногорск-Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Cruze» съехал в правый кювет по ходу движения, затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель двигался на высокой скорости и не справился с управлением. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU