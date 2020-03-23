Туляки не смогут отправить посылки в ряд стран
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Туляки не смогут отправить посылки в ряд стран. Почта России временно не будет принимать отправления в адрес Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Названные государства временно прекратили обработку международной почты.
Это произошло в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19). Туляки смогут отправить посылки в адрес данных стран, после снятия там ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU