23 Март 2020 2020-03-23T13:37:09+03:00

Тульские приставы переходят на дистанционное взаимодействие с гражданами Фото: Алексей ФОКИН

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области ввело временное ограничение личного приема граждан во всех структурных подразделениях

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В связи с этим по вопросам, связанным с деятельностью судебных приставов, рекомендовано обращаться через интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по Тульской области или в письменном виде путем почтовых отправлений.

Для получения необходимой информации рекомендуется пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» (вкладка «Узнай о своих долгах») на официальном сайте управления.

Также из-за карантинных мер отменен День единого приема граждан, запланированный ранее на 26 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU