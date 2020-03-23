Тульские приставы переходят на дистанционное взаимодействие с гражданами
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области ввело временное ограничение личного приема граждан во всех структурных подразделениях
Тульские приставы переходят на дистанционное взаимодействие с гражданамиФото: Алексей ФОКИН
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В связи с этим по вопросам, связанным с деятельностью судебных приставов, рекомендовано обращаться через интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по Тульской области или в письменном виде путем почтовых отправлений.
Для получения необходимой информации рекомендуется пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» (вкладка «Узнай о своих долгах») на официальном сайте управления.
Также из-за карантинных мер отменен День единого приема граждан, запланированный ранее на 26 марта 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU