Тульские храмы будут обязаны соблюдать требования, предъявляемые ситуацией с распространением коронавируса
Об этом было заявлено на брифинге региональной оперативной группы
Тульские храмы будут обязаны соблюдать требования, предъявляемые ситуацией с распространением коронавирусаФото: Игорь КОПЫТОВ
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В то время, как католики перешли на систему дистанционного проведения церковной службы, в православных храмах региона по-прежнему проводятся массовые отправления культа, не соблюдая санитарных мер предосторожности и не ограничивая число посетителей.
На брифинге региональной оперативной группы было подчеркнуто, что до вечера 23 марта будет принят документ, регулирующий деятельность храмов в условиях коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU