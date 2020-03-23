Тульские храмы будут обязаны соблюдать требования, предъявляемые ситуацией с распространением коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T13:09:35+03:00

Об этом было заявлено на брифинге региональной оперативной группы

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В то время, как католики перешли на систему дистанционного проведения церковной службы, в православных храмах региона по-прежнему проводятся массовые отправления культа, не соблюдая санитарных мер предосторожности и не ограничивая число посетителей.

На брифинге региональной оперативной группы было подчеркнуто, что до вечера 23 марта будет принят документ, регулирующий деятельность храмов в условиях коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU